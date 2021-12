Star Wars: Hunter montre son gameplay dans une nouvelle bande-annonce

Le gameplay présenté aujourd'hui donne aux joueurs un premier aperçu des Chasseurs en action et met en scène huit des personnages hauts en couleur qui seront disponibles au lancement. Nos équipes chez NaturalMotion et Boss Alien sont ravies que les fans puissent bientôt entrer dans la mêlée l’année prochaine pour concourir pour la gloire galactique au sein de l’arène. - Bernard Kim, President of Publishing chez Zynga.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Zynga et Lucasfilm Games ont annoncé, en février 2021,, un jeu de tir compétitif dans l'univers de Star Wars, où deux équipes de 4 joueurs s'affrontent dans une arène, chacun des personnages ayant des caractéristiques uniques, pour tenter de faire pencher la balance du bon côté. S'il était initialement prévu pour cette année 2021, nous avons appris, il y a quelques mois, son report à l'année prochaine.En cette fin d'année,, pour que nous ayons un meilleur aperçu de cette expérience inédite dans l'univers de Star Wars. Les combats s'annoncent intenses et nerveux, avec l'ambiance de la franchise qui sera au rendez-vous, même si les personnages ont été créés pour l'occasion. Comme nous le voyons, cependant, les arènes se trouvent dans certains lieux iconiques des 9 films, et ne manqueront pas de nous remémorer quelques souvenirs...Pour rappel, l'intrigue se déroule entre les épisodes six et sept de la saga, ce qui veut dire que certains personnages ne seront pas jouables, comme Obi-Wan, Anakin/Dark Vador ou encore Yoda pour ne citer qu'eux. Nous pourrions tout de même voir quelques têtes bien connues des amateurs de la franchise, mais cela reste à confirmer.est prévu pour arriver en 2022 sur Nintendo Switch et mobile, et des tests sont d'ores et déjà en cours dans plusieurs pays asiatiques, et arriveront très vite en Europe. En attendant, vous pouvez vous préinscrire afin de récupérer des bonus lors de sa sortie