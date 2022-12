Star Wars Eclipse est le jeu le plus ambitieux de Quantic Dream

Star Wars ne sera pas une simple copie de Detroit. Les deux jeux seront différents, très différents.

Il y a environ un an,peu de temps après avoir leaké. Cette annonce avait pu interpeller certains joueurs, notamment parce que l'univers de Star Wars ne colle pas forcément avec ce que nous a proposé Quantic Dream jusqu'à maintenant, des jeux davantage axés sur la narration et les choix. Mais très vite, le studio a expliqué que ce nouveau jeu Star Wars proposerait bien plus d'action que ce que nous avons connu jusqu'à maintenant, chose confirmée dans une nouvelle interview donnée par David Cage, fondateur de la société, à IGN Dans cet échange, l'ambition du projet est mise en avant, qui est d'ailleurs le « jeu le plus ambitieux » du studio à ce jour. Comme pour Detroit: Become Human, les équipes ont beaucoup réfléchi avant de démarrer réellement le projet, tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'une copie,Bien sûr,. Pour en apprendre plus, il faudra patienter, étant donné que David Cage ne s'est pas montré plus loquace sur le gameplay ou la fenêtre de sortie. Peut-être aurons-nous plus de détails dans les semaines à venir.En plus de, rappelons que Quantic Dream travaille sur un autre jeu, Under The Waves , prévu, lui, pour 2023.