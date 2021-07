Star Wars: Battlefront 2 : Un mod remplace Dark Maul en Dom Toretto (Vin Diesel)

PC Édition Standard → 9,99 € au lieu de 29,95 €, soit 67 % de réduction.

La série de films Fast and Furious, qui est de nouveau sur le devant de la scène avec la sortie du neuvième film en cette fin de mois de juillet, est très populaire et vient de s'inviter dans un univers où on ne l'attendait pas forcément : Star Wars.Un joueur a effectivement partagé sa dernière création sur Redditdepuis le premier épisode, joué par Vin Diesel. De ce fait, au lieu de voir l'apprenti Sith tenir son double sabre laser et terrasser ses ennemis sur, c'est le pilote qui entre en scène, pour des combats originaux, comme vous pouvez le voir dans la vidéo postée par RyZe26 :La bande-son de cette vidéo (la chanson Bandolero de Don Omar et Tego Calderon) est une référence au troisième épisode de la franchise, Tokyo Drift, mais aussi un clin d'œil au meme qui a vu le jour ces derniers temps sur la toile,. Dans les commentaires de la publication sur Reddit, de nombreux utilisateurs se sont amusés à faire des jeux de mots, comme « may the family be with you » détournement de la phrase classique de Star Wars « mai the force with you » (que la famille soit avec vous/que la force soit avec vous).Malheureusement, le mod ne semble pas encore disponible au téléchargement.reste disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :