Star Wars: Battlefront 2 : Un droïde de protocole atteint le point de non-retour et se déchaîne

C'est dans le mode campagne de Star Wars: Battlefront 2 qu'un joueur a rencontré quelques difficultés face à un droïde...

Sorti en novembre 2017 et disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC,a su avec le temps récupérer de plus en plus de joueurs malgréqui étaient qualifiées de "pay-to-win" par les joueurs. Toujours en concordance avec l'actualité des films ou autres, les joueurs se sont vus de plus en plus nombreux. Si le mode multijoueur est disponible et vous permet de vous affronter entre joueurs, un petit mode campagne est aussi disponible. Mais parfois il arrive que les choses ne se passent pas comme prévu. C'est ce qui est arrivé à un joueur.... Censé être impuissant, vous pouvez vous amuser à le choquer si vous le désirez, cependant, gare à vous ! Un joueur a voulu le choquer une seconde fois, et c'est alors que le droïde a répondu., car en effectuant cette action, le droïde est alors devenu immortel et a lancé un blaster puis a commencé à se déchaîner sur le joueur. Malgré le fait qu'il soit équipé d'un blaster lourd DLT-19 et d'un fusil de chasse Killstreak Vanguard, ces derniers n'ont aucun effet sur le robot.Certains émettent l'hypothèse qu', car ici le droïde crie avec la voix d'un soldat rebelle. D'autres pensent que c'est délibéré et destiné à ce que les joueurs tombent dessus. Star Wars: Battlefront 2 est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :