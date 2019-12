Star Wars: Battlefront 2 se met à jour pour la sortie de l'Ascension de Skywalker

Avec la sortie, ce 18 décembre, du neuvième opus de la franchise cinématographique de Star Wars, Battlefront 2 propose un contenu inédit en rapport avec le film.

Sith Trooper

Premier Ordre Jet Trooper

Caphex Spy

L'Ovissian Gunner

Rey → Jedi

Finn → Hero de la Résistance

Kylo Ren → Leader Suprême

et, respectivement en charge de l'édition et du développement, avaient déjà proposé la même chose avec les sorties des derniers films de la saga (Rogue One, Solo: A Star Wars Story), et voilà que les studios réitèrent avec l'ultime volet, devant conclure cette troisième trilogie, Star Wars: l'Ascension de Skywalker.Si le film sort ce 18 décembre en France,et propose son lot de nouveautés. Ainsi, les joueurs pourront profiter de, au nombre de 4. Les deux factions (la Résistance et le Premier Ordre) en accueilleront deux chacune.Ces derniers ont toutes sortes de capacités originales, entre des combatants redoutables au corps-à-corps, d'autres équipés d'un jet pack ou d'une course permettant de se soigner ou lourdement armés, il y en aura pour tous les goûts.De plus, une nouvelle carte sera disponible, mais pour éviter de spoiler le prochain film,, et a repoussé sa sortie de quelques jours, puisqu'elle est prévue pour ce 20 décembre. Toutefois, dans le trailer visible ci-dessous, et dans lequel nous pouvons voir les quatre nouvelles classes, un aperçu de cette planète est disponible.De plus, en parallèle,La mise à jour de l'pourest disponible depuis ce 17 décembre sur PC, PS4 et Xbox One, pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel