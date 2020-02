Les joueurs de Star Wars: Battlefront 2 peuvent, dès ce 26 février, profiter d'une multitude de nouvelles choses.

Contenu de la MàJ The Age of Rebellion

Nouvelles classes renfort

Nouvelles Cartes en mode co-op

Yavin

Étoile de la mort

Endor

Hoth

Tatooine

Kessel

Palais de Jabba

Quatre nouvelles armes

Autres changements et corrections

Près de deux mois après la dernière mise à jour de contenu, en rapport avec le neuvième film de la saga cinématographique, Star Wars: l'Ascension de Skywalker, une nouvelle mise à jour d'ampleur est, d'ores et déjà, disponible pour Star Wars: Battlefront 2. Les détails ont été partagés par Electronic Arts, que nous vous avons regroupé ci-dessous.Deux nouvelles classes de renforts viennent s'ajouter à celles déjà disponibles. Du côté de la, nous retrouvons les très sympathiques, qui ont fait leur apparition dans le sixième volet de la saga, le Retour de Jedi. Ces derniers auront comme capacité de, mais aussi la possibilité de révéler les ennemis affaiblis. Du côté de, nous retrouvons l', possédant deux blasters, mais également. Il aussi équipé d'un scan pouvantPas moins deont été implantées en mode coopération avec cette mise à jour :. La première, le, se débloquera une fois 50 ennemis éliminés avec la classe Assaut dans le mode Co-op. La deuxième, lepossède une cadence de tir relativement élevée, pour compenser son manque de puissance et se débloquera après avoir éliminé 50 ennemis avec la classe Officier dans le mode Co-op. La troisième est lepermet de tirer des décharges sur ses adversaires. 50 Éliminations avec la classe Lourde dans le mode Co-op sont nécessaires pour débloquer l'arme. Finalement, la dernière à faire son arrivée est le, une arme longue distance laquelle est abondamment présente sur. Il faudra effectuer 50 éliminations avec la classe Spécialiste dans le mode Co-op pour débloquer ce sniper.En outre, certains Héros ont été modifiés, à l'instar de la, qui voit ses dégâts être augmentés, et. L'IA a été légèrement revue. Vous pouvez retrouver tous les détails de la mise à jour et des corrections apportées directement sur le site officiel Pour rappel,est disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis novembre 2017.