Star Wars: Battlefront 2 : Le problème rendant immortel va être corrigé prochainement

DICE et EA semblent avoir du pain sur la planche ces prochaines semaines. En plus de devoir améliorer l'expérience pour Battlefield 2042 , qui ne cesse de voir son nombre de joueurs chuter, un problème majeur sabote les parties sur Star Wars: Battlefront 2 . Pourtant sorti en 2018, le titre est victime depuis de longues semaines d'un bug très contrariant, étant donné. Il est en effet impossible de tuer ses adversaires, quel que soit le moyen utiliser, ce qui gâche évidemment la partie, puisque les objectifs ne peuvent pas réellement être remplis.La communauté n'avait, jusqu'à il y a peu, pas eu de réponse, laissant donc la version PC « cassée », pour le plus grand désarroi des amoureux du jeu de tir. Mais la bonne nouvelle est que DICE a, enfin, évoqué qu'un correctif allait arriver. Sur Reddit , dans subreddit Battlefield 2042, l'utilisateur Anyadpicsajat a demandé au community manager de DICE ce qu'il en était de ce problème, et a eu une réponse pouvant donner de l'espoir.Ce dernier explique que durant la période de fêtes, les progrès sur les différentes mises à jour ont été plus lents que la normale, mais que des avancées « ont été réalisées pour mettre en place un correctif, le problème sera résolu et nous vous tiendrons tous informés dès que possible ». Espérons avoir une mise à jour assez rapidement, pour retrouver des parties sans problème, ou presque.reste disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :