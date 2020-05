Sony a levé le voile sur les deux jeux gratuits du mois de juin 2020 pour les abonnés du PlayStation Plus, avec deux grosses licences.

Les jeux PlayStation Plus du mois de juin 2020

Star Wars Battlefront II

Call of Duty: WWII

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Outre la possibilité de profiter de certaines fonctionnalités multijoueur, les abonnéspeuvent obtenir, chaque mois, au moins deux jeux gratuits, et ce tant que leur abonnement est valable. Après avoir rendu disponibles ces derniers mois quelques classiques, voici que deux nouveaux jeux peuvent être récupérés.Disponible depuis novembre 2017,n'a pas manqué de faire parler de lui, avec les problèmes liés aux microtransactions. Néanmoins, au fil du temps, EA a su rectifier le tir, et a proposé moult mises à jour visant à ajouter du contenu inédit, parfois en fonction des films qui sortaient au cinéma. Toutes les mises à jour, le mode solo, le mode coopération et le multijoueur sont, bien évidemment, disponibles, afin de découvrir comme il se doit ce titre.sera disponible à partir du mardi 2 juin pour les abonnés PS Plus.Également sortie en 2017,nous plonge, comme son nom l'indique, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de la campagne, nous suivons Daniels, à travers plusieurs zones de la France et de l'Europe, alors que les modes multijoueur permettent de jouer seul ou entre amis contre des joueurs du monde entier.possède également un monde zombie, qu'il sera possible de découvrir.est déjà disponible pour les abonnés PS Plus.Vous avez jusqu'au 6 juillet pour ajouteretà votre bibliothèque des jeux PS Plus, après quoi, il sera trop tard.