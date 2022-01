Squadron 42 pourrait ne pas sortir avant un ou deux ans, selon Cloud Imperium Games

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Star Citizen est un projet difficile. Bien qu'il ait récolté, depuis ses débuts, une très belle somme d'argent, son développement patine et la version finale, et jouable convenablement, est encore loin de montrer le bout de son nez. La donne est la même pour. Une première bêta avait été annoncée pour 2020 et a été repoussée à maintes reprises, avant d'être annulée.Récemment, dans le cadre d'une interview accordée à Wccftech , directeur de l'exploitation de Cloud Imperium Games, a donné quelques précisions sur ce projet de science-fiction narratif qui se fait attendre par toute une communauté. Nous apprenons donc que Chris Roberts, président du studio, supervise toujours le projet, passant plus de temps avec l'équipe qu'auparavant, rajoutant qu'avec « un peu de chance, cela signifie que nous pourrons achever Squadron 42 plus rapidement ».Ce développement n'est cependant pas sur le point de s'achever, puisque Cloud Imperium Games se laisse encore « un, voire deux ans » avant de terminer sa tâche sur. D'ailleurs, il a été répété que nous ne verrons rien , ou très peu, avant la sortie du titre. Les développeurs veulent se laisser le temps, et Carl Jones a conclu sa déclaration avec « Nous voulons que le jeu soit terminé, mais il le sera quand il sera prêt ».Du côté de Star Citizen , le studio clame que tout était sur la bonne voie. D'ailleurs, le financement participatif a récemment franchi le seuil des 420 millions de dollars, montrant qu'une partie de la communauté soutenait toujours le projet, qui est en développement depuis 2012 et jouable, en partie, depuis 2013.