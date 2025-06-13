Splatoon 3 : Sa nouvelle mise à jour détériore l'expérience de jeu de millions d'utilisateurs

Le 11 juin dernier, Splatoon 3 a officiellement reçu sa mise à jour 10.0.0. Mais pour pouvoir préparer son arrivée sur Nintendo Switch 2, un détail pas si anodin a été modifié.
S'il est disponible depuis septembre 2022, Splatoon 3
continue de recevoir des mises à jour régulières avec des rééquilibrages et de nombreux événements temporaires. La sortie de la Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025 a été l'occasion d'offrir au titre une nouvelle mise à jour majeure avec la version 10.0.0,
malgré la fin du support techniquement en place depuis l'automne 2024.
Améliorer les graphismes de Splatoon 3 pour la Nintendo Switch 2, mais avec un twist
La version 10.0.0 de Splatoon 3 est résolument tournée vers l'optimisation pour la Nintendo Switch 2
. Les performances et les animations ont d'ailleurs été améliorées pour rendre le titre plus fluide sur la nouvelle console de la firme nippone. Si cela va inciter de nombreux joueurs à tester le titre sur la Nintendo Switch 2 (même s'il ne possède pas de mise à jour dédiée visant à améliorer son contenu
ou à ajouter des éléments inédits), les joueurs Nintendo Switch peuvent être déçus par cette version.
Afin d'améliorer l'expérience de jeu sur cette nouvelle console, de petits sacrifices ont été effectués pour les joueurs téléchargeant la mise à jour sur Nintendo Switch. En effet, moins de détails sont affichés à l'écran afin d'optimiser les performances de la console
. Cette modification graphique était nécessaire pour ne pas pénaliser les joueurs et pouvoir profiter avec les nouveaux venus d'une expérience de jeu la plus similaire possible.
Du contenu inédit ajouté à Splatoon 3 : la grosse surprise de la version 10.0.0
Cependant, quelle que soit votre console de prédilection, Splatoon 3 vous gâte avec un ajout inattendu : un nouveau niveau et 30 armes supplémentaires.
Ce point a étonné la communauté car les ajouts de ce type avaient été stoppés depuis la déclaration de fin de support du jeu. Enfin, quelques rééquilibrages ont été effectués
sur les anciennes armes et sur les différents modes multijoueur.
Si vous souhaitez découvrir en détail toutes les nouveautés de cette version 10.0.0, les notes de patch sont accessibles en ligne sur le site officiel de support de Nintendo
.
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