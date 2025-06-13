Splatoon 3 : Sa nouvelle mise à jour détériore l'expérience de jeu de millions d'utilisateurs



le 13 juin 2025 à 18h25 Publié par Justine Manchuelle le 13 juin 2025 à 18h25

Le 11 juin dernier, Splatoon 3 a officiellement reçu sa mise à jour 10.0.0. Mais pour pouvoir préparer son arrivée sur Nintendo Switch 2, un détail pas si anodin a été modifié.