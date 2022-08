Splatoon 3 : La démo Splatfest World Premiere sera disponible à la fin du mois d'août

Qui l'emporte ? La pierre, la feuille ou les ciseaux ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir...



Et c'est en participant le 27/08 au #Splatoon3: Splatfest World Premiere !



Pour participer : https://t.co/CvqkAurleg pic.twitter.com/0pm52nfZlo — Splatoon France (@Splatoon_FRA) August 10, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs et les joueuses attendantvont bientôt pouvoir essayer le titre, selon une durée déterminée. En effet, durant le dernier Nintendo Direct, centré sur le troisième opus de la licence Splatoon, nous avons appris qu'sera disponible à la fin de ce mois d'août.Intitulée, cette version démo peut déjà être précommandée, depuis la page dédiée sur le site Nintendo. Le téléchargement sera disponible dès le 18 août. D'après les dernières informations partagées, dès le 25 août, il sera possible de parcourir le tutoriel et de découvrir la Cité-Clabousse.En revanche, le vrai challenge, soit le festival, débutera le 27 août, de 10h à 22h. Après avoir sélectionné leur camp, parmi les trois équipes proposées (Pierre, Feuille, Ciseaux), les joueurs pourront s'affronter dans des « guerres tricolores à 4 contre 2 contre 2 » et auront, ainsi, l'occasion d'essayer les différentes armes disponibles, tout en ayant un premier aperçu de Splatoon 3, avant sa sortie officielle.Remarquons que pour profiter de cette démo de Splatoon 3, il est nécessaire de posséder un abonnement actif au Nintendo Switch Online. Or, en téléchargeant Splatoon 3 : Splatfest World Premiere, un code pour un essai gratuit de 7 jours devrait être envoyé aux joueurs et aux joueuses qui ne sont pas titulaires dudit abonnement.Pour rappel, Splatoon 3 sera disponible le 9 septembre en exclusivité sur Nintendo Switch.