Nintendo étoffe ses rangs en faisant l'acquisition de Bandai Namco Singapore

Via un communiqué officiel, Nintendo a annoncé avoir racheté les studios de Bandai Namco basés à Singapour. Si cela va « renforcer sa structure de développement », ce choix de structure n'est pas anodin.
Pour respecter les délais imposés et garantir le bon développement d'un titre, il arrive que les grands acteurs du marché fassent appel à de petits studios ou à d'autres filiales. Bandai Namco Singapour Studios
, une filiale du groupe éponyme, s'est ainsi spécialisée dans le codéveloppement de titres aussi variés que Soul Calibur VI ou Tekken 8. Mais ses équipes ont également participé au développement de jeux Nintendo.
Jusqu'à aujourd'hui, ce codéveloppement résultait d'un partenariat avec Bandai Namco. Or, la maison-mère de la Nintendo Switch 2 a décidé d'étoffer ses équipes en rachetant 80 % des parts de ce studio
.
Bandai Namco Singapore Studios devient officiellement Nintendo Studios Singapour
Dans un récent communiqué
, Nintendo a annoncé « avoir conclu un accord de transfert d'actions avec Bandai Namco Studios afin d'acquérir les actions de Bandai Namco Studios Singapour dans le but de renforcer sa structure de développement. À la suite de cette acquisition d'actions, BNSS deviendra une filiale de Nintendo et poursuivra ses activités de développement sous le nouveau nom Nintendo Studios Singapour
».
L'acquisition de cette filiale n'est pas anodine car ses équipes ont participé au développement de certains des titres récents les plus populaires des consoles Nintendo
. Cela devrait d'ailleurs faciliter la transition entre les deux méthodes de travail car les équipes basées à Singapour connaissent les préférences et les habitudes des équipes basées au Japon.
Des équipes spécialisées dans les ressources graphiques ayant déjà travaillé sur Splatoon 3
À l'époque, ses créatifs et ses développeurs ont notamment réalisé des concept arts, de la modélisation et diverses animations
pour Splatoon 3
. Plus récemment, ses équipes auraient travaillé sur Metroid Prime 4, mais cela n'a pas été confirmé.
Si le changement de nom est officiel et acté, l'acquisition sera officielle au début de la prochaine année fiscale, soit au 1er avril 2026
. Quant aux 20 % de parts restantes, elles seront rachetées à une date ultérieure qui n'a pas été précisée.
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