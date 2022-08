Splatoon 3 : Les joueurs de Splatoon 2 obtiendront des récompenses

3 « Gold Sheldon Licenses », à échanger contre des armes (ne prend pas en compte le niveau de joueur).

Accès à Anarchy Battles, dès le début (ne prend pas en compte le niveau de joueur).

Obtention d'un rang plus élevé, en fonction de celui débloqué sur Splatoon 2.

Accès à des matchs contre des joueurs, de Splatoon 2, d'un niveau similaire.

Le dernier Nintendo Direct, soit celui du 10 août, essentiellement centré sur Splatoon 3, a permis d'en apprendre davantage sur le titre. D'ailleurs, pour rappel, une version démo, intitulée Splatoon 3 : Splatfest World Premiere , se rendra disponible à la fin de ce mois-ci. De plus, suite à l'événement, un nouvel article a été partagé sur le site officiel du jeu.Résumant les nouveautés introduites dans Splatoon 3, et plus particulièrement en ce qui concerne la région Splatlands, cet article indique également que les joueurs et les joueuses de Splatoon 2 pourront récupérer, dès sa sortie officielle. Selon les informations partagées, ces derniers pourront alors débloquer les éléments suivants :Notons que pour transférer leur sauvegarde sur Splatoon 3, les joueurs devront se connecter avec le même compte qu'utilisé pour jouer à Splatoon 2. Et il n'est possible de les transférer qu'une seule fois par compte Nintendo.Pour rappel,arrive en exclusivité sur Nintendo Switch le 9 septembre prochain. Finalement, remarquons que des figurines amiibo Splatoon 3 doivent arriver à la fin de l'année 2022.