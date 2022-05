Splatoon 3 : Quelle date de sortie ?

Quelle date de sortie pour Splatoon 3 ?

Annoncé pour la toute première fois au cours de l'année 2021, Splatoon 3 arrivera à la rentrée scolaire 2022. Avec toutes les informations partagées à son sujet, il est parfois difficile de savoir. Ainsi, voici un petit récapitulatif le concernant.a été annoncé lors d'un Nintendo Direct en 2021, et plus précisément celui du 17 février de l'année dernière. À la fin du mois d'avril 2022, nous apprenions la bonne nouvelle :. Le titre est une exclusivité Nintendo Switch, ce qui signifie qu'il ne sortira sur aucune autre console ou même sur PC.Pour revenir plus précisément sur Splatoon 3, sachez que cet opus est une suite directe de Splatoon 2. En effet, les événements de ce troisième titre se déroulent dans un univers post-apocalyptique. Ce monde a été façonné suite à la victoire, lors du Splatfest, de l'équipe Chaos.Splatoon 3 devrait proposer de nouvelles armes, de nouvelles boutiques ainsi que des nouveautés en ce qui concerne la personnalisation des personnages, les Inklings et les Octalings. De plus, une toute nouvelle région sera de la partie. Il s'agit de la Contrée Clabousse. Finalement, comme ses prédécesseurs, le titre embarquera une dimension multijoueur.Selon les dernières informations, notamment celles disponibles sur le Nintendo eShop américain, Splatoon 3 devrait peser environ 6 Go, à sa sortie officielle. Il y a fort à parier que le poids du jeu augmentera au fur et à mesure des mises à jour.Rendez-vous donc