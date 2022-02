Splatoon 3 montre son coop Salmon Run et trouve une fenêtre de sortie

Switch Édition Standard → 56,2 € au lieu de 59,99 €, soit 6 % de réduction.



Diffusé le 9 février dans la soirée, le dernier Nintendo Direct en date a été plus que conséquent en matière d'annonces officielles et trailers. Au programme : du, du, du Xenoblade Chronicles 3, mais aussi Splatoon 3. Durant l'émission, nous avons pu en apprendre davantage quant à ce troisième opus etIssu du deuxième titre de la licence, le mode Salmon Run Next Wave fera son retour sur Splatoon 3. Avec sa forte dimension coopérative, les joueurs devront former une équipe de 4 assaillants et devront faire face à différentes vagues d'ennemis, de l'armée de Salmonid. Par la même occasion, ils devront ramasser un maximum d'œufs spéciaux et pourront se les envoyer entre eux, avant de les entreposer. Une surprise devrait attendre les joueurs et les joueuses, lors de la sortie officielle du jeu, car le trailer s'est terminé sur un nouvel ennemi colossal et énigmatique, dont on ne sait rien à ce jour.Pour le moment, Nintendo n'a pas donné de date de sortie précise.. Ce qui signifie qu'il devrait débarquer entre le 21 juin et le 23 septembre. Ainsi, il y a de fortes chances qu'il fasse partie des sorties jeux vidéo de la rentrée scolaire 2022.