Splatoon 3 montre du gameplay et dévoile le Retour des Mammifériens

À l'occasion duqui a eu lieu dans la nuit du 23 au 24 septembre dernier,a en effet dévoilé une nouvelle vidéo dans laquelle nous avons pu avoir un aperçu de son gameplay et deDans les images présentées, son multijoueur est assez similaire aux autres titres avec des batailles en 4v4, et le coeur de ce dernier reste les Guerres de territoires dans lesquelles le but est de recouvrir l'arène avec le plus de peinture possible. Toutefois, nous avons pu avoir un bref aperçu de sa campagne avec le « Retour des Mammifériens », avec la possibilité pour les joueurs d'incarner le numéro 3 de l'escadron Espadon. Cela sera l'occasion pour eux de découvrir pourquoi tous les Mammifériens ont disparu.Enfin, cette petite présentation s'est conclue avec, le « chercheur et spécialiste en calamars », celui-ci déclarant que d'autres mises à jour vont arriver d'ici la sortie dequi est prévu pour l'année 2022 sur Nintendo Switch.