Splatoon 3 : La carte multijoueur « Mincemeat Metalworks » se dévoile

This new multiplayer stage, Mincemeat Metalworks, was made from scrap metal in order to make more scrap metal. There used to be a sea here, but it evaporated, leaving behind a wasteland. #Splatoon3 pic.twitter.com/qdXghVuqeK — Nintendo UK (@NintendoUK) July 4, 2022

Switch Édition Standard → 56,2 € au lieu de 59,99 €, soit 6 % de réduction.



Dans quelques semaines, les joueurs et les joueuses, amateurs ou non de la licence, vont pouvoir découvrir. Devant arriver au début du mois de septembre, ce troisième opus se dévoile un peu plus, ces derniers temps. Dernièrement, nous apprenions quel est le poids total dudit jeu, sur Nintendo Switch, et nous vous en parlions dans un article dédié . Mais, ce n'est pas tout.En effet, récemment, Nintendo a partagé un aperçu d'une des cartes multijoueur, via un post sur son compte UK de Twitter. Il s'agit de la mapDans ledit tweet, la firme indique que Mincemeat Metalworks « a été fabriqué à partir de métal afin de produire plus de métal ». Par ailleurs, il y avait autrefois une mer, mais l'eau s'est évaporé et a laissé place à un terrain vague.Dans tous les cas, il faudra attendre lepour découvrir la carte multijoueur Mincemeat Metalworks, et toutes les autres. Rappelons, également, que Splatoon 3 est une exclusivité Nintendo Switch. Ce qui signifie que le soft ne sera disponible sur la console hybride de Nintendo et n'arrivera sur aucune autre plateforme de jeu.En attendant Splatoon 3, découvrez ou redécouvrez, tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming :