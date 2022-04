Splatoon 3 : De nouvelles images dévoilées

Switch Édition Standard → 56,2 € au lieu de 59,99 €, soit 6 % de réduction.



Le troisième opus de la licence Splatoon avait fait parler de lui lors du Nintendo Direct du 9 février. À cette occasion, Nintendo avait, d'ailleurs, révélé une fenêtre de sortie pour Splatoon 3 : alors qu'il doit arriver prochainement, probablement cet été ou à la rentrée scolaire de cette année, nous avons eu le droit à deRécemment, et dans un certain silence, la page de Splatoon 3 sur le site Nintendo japonais a été mise à jour. La firme a ajouté de, disponibles dans la galerie ci-dessous. Par ailleurs, le compte américain Twitter de Splatoon les a partagé dans un thread , et en profite pour résumer quelques mécaniques de jeu inhérentes au titre.Nous retrouvons l'ADN même des jeux Splatoon via ces visuels et ils permettent d'avoir un bel aperçu de ce qui attend les joueurs et les joueuses dans ce nouvel et troisième opus.En attendant Splatoon 3, découvrez ou redécouvrez, tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming :