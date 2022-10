Spider-Man: Miles Morales : Le portage PC tient sa date de sortie

On November 18, experience the rise of Miles Morales on PC. ⚡ Pre-purchase Marvel's Spider-Man: Miles Morales on Steam and the Epic Games Store today! #BeGreater #BeYourself



Steam: https://t.co/wB21BK5Ao0

EGS: https://t.co/BSM456wBf5 pic.twitter.com/62uvkJCFVz — Insomniac Games (@insomniacgames) October 13, 2022

Sorti en novembre 2020 sur PS4 et PS5,(de son nom complet) avait su plaire aux joueurs et avait reçu de bonnes critiques de la part de la presse spécialisée. Au début du mois de juin de cette année, nous apprenions que le titre allait prochainement arriver, soit à l'automne, sur PC. Mais, à ce moment-là, nous n'avions pas eu de plus amples précisions. C'est désormais chose révolue.En effet, une vidéo à retrouver sur la page Steam du jeu a révélée la date de sortie officielle dudit portage :, sur Steam mais aussi sur l'Epic Games Store. Cette date a été confirmée, quelques minutes plus tard, par Insomniac Games, via une publication sur Twitter.Pour rappel, les événements de Spider-Man: Miles Morales se déroulent après ceux de. Sur cet opus, nous sommes amenés à incarner Miles Morales, le nouveau Spider-Man et un héros en devenir. Ce dernier doit faire face à de nombreux dangers et se doit de sauver New York. Miles Morales est doté de capacités semblables à celles de Peter Parker mais possède un nouveau pouvoir qui lui permet d'effectuer des attaques bioélectriques.sur PC, via la plateforme Steam et l'Epic Games Store.