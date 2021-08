Spider-Man: Miles Morales : Les joueurs ont cumulé 11 000 années de jeu

Celebrate the fan-created Spider-Man Day event with us, true believers! You collectively spent over 11,000 years swinging through the streets in Marvel's Spider-Man: Miles Morales! Thanks for playing.#MilesMoralesPS4 #MilesMoralesPS5 pic.twitter.com/v9kKpQtMm3 — Insomniac Games (@insomniacgames) August 1, 2021

Siest la suite des événements de Marvel's Spider-Man , le studioaurait pu craindre que son standalone fonctionne un peu moins bien que son titre paru en 2018 au vu du succès de celui-ci. Cependant, selon les dernières statistiques publiées par le studio,C'est au travers de son vaste monde ouvert que nos Spider-Man en herbe se sont baladés dans les rues de New York, menant alors divers combats, le tout en accomplissant différentes quêtes principales et annexes. Selon les informations communiquées par Insomniac Games,Pour les statistiques que nous pourrions qualifier de « vie courante » de, les joueurs ont rassemblé plus de 224 millions d'objets à collectionner, mais se sont aussi vêtus en chats Bodega plus de 9 millions de fois, et ont pris 62 millions de fois le métro pour se rendre à des points précis de la carte.Là où les chiffres deviennent plus intéressants pour le studio, c'est lorsque celui-ci annonce le nombre de jeux écoulés, avec. C'est donc sans grande surprise que mis bout à bout, ces joueurs ont passé 11 000 ans dans le jeu.Pour rappel, Spider-Man: Miles Morales est disponible sur PS4 et PS5.