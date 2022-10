Spider-Man: Miles Morales : Les configurations PC

Les configurations PC de Spider-Man: Miles Morales

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit 1909

→ Windows 10 64-bit 1909 Processeur → Intel Core i3-4160 (3.6 GHz) ou AMD équivalent

→ Intel Core i3-4160 (3.6 GHz) ou AMD équivalent Carte graphique → NVIDIA GTX 950 ou AMD Radeon RX 470

→ NVIDIA GTX 950 ou AMD Radeon RX 470 Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 75 Go

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit 1909

→ Windows 10 64-bit 1909 Processeur → Intel Core i5-4670 (3.4 GHz) ou AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz)

→ Intel Core i5-4670 (3.4 GHz) ou AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz) Carte graphique → NVIDIA GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go)

→ NVIDIA GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go) Mémoire vive → 16 Go

→ 16 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 75 Go (SSD recommandé)

Insomniac Games et Nixxes Software ont dévoilé les configurations PC de. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent désormais savoir si leur PC leur permettra de découvrir le titre. Dans ce qui suit, vous retrouverez donc(minimale et recommandée)Grâce aux informations disponibles ci-dessous, nous pouvons constater que Spider-Man: Miles Morales, notamment au niveau de la RAM et surtout de l'espace de stockage libre nécessaire pour installer le jeu. Remarquons que les configurations PC de cet opus sont assez similaires à celle de Marvel's Spider-Man Remastered, notamment la minimale et la recommandée.Pour rappel, Marvel's Spider-Man: Miles Morales sera disponible le 18 novembre 2022 sur PC, notamment via la plateforme Steam et l'Epic Games Store.