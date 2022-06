Marvel's Spider-Man (et Miles Morales) arrivent sur PC

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Alors que de Sony a, à plusieurs reprises, expliqué que plusieurs exclusivités seraient portées sur PC, après Death Stranding, Horizon Zero Dawn ou encore Days Gone, c'est finalement les Marvel's Spider-Man qui seront les prochains à débarquer sur une autre plateforme. Sony a fait l'annonce lors du State of Play s'étant déroulé dans la nuit du 2 au 3 juin.Dans un premier temps,Ce portage se fera le 12 août 2022, avec la version remasterisée. Bien qu'Insomniac Games ne soit pas entré dans les détails, le studio précise que nous pourrons profiter de nombreuses fonctionnalités PC, telles que les paramètres de rendu réglables et le ray-tracing. Le support des écrans larges devrait également être de la partie.Ensuite,, mais aucune date n'a été précisée, pour le moment. Les développeurs indiquent, en outre, que tous les DLC seront compris dans ce portage, comme souvent. Nous devrions en savoir un peu plus à propos de ce portage dans les semaines à venir, mais nul doute qu'il s'agit d'une excellente nouvelle, pour celles et ceux n'ayant pas pu découvrir l'un et l'autre de ces titres. Sony en profite pour nous apprendre que la série s'est vendue à 33 millions d'exemplaires., et plus tard pour Marvel's Spider-Man: Miles Morales.