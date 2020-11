Spellbreak arrive sur Steam le 15 décembre

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



est arrivé sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, uniquement via l'Epic Games Store, le 3 septembre dernier, et a très vite connu un joli succès, avec plus de cinq millions de joueurs uniques en deux semaines . Depuis, le titre a évolué, accueillant plusieurs nouveautés, qui devraient continuer à être implantées dans les semaines et mois à venir.À l'occasion du lancement du. Le studio explique que si le jeu est dans la wishlist de plus de 50 000 joueurs,Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce qu'est, sachez qu'il s'agit d'un battle royale dans lequel le joueur doit choisir une classe octroyant des pouvoirs spéciaux, et récolter d'autres atouts et un autre pouvoir sur le champ de bataille, le but étant de créer la combinaison qui correspond le mieux à votre façon de jouer. Depuis peu, un mode type match à mort par équipe est disponible, permettant aux joueurs de s'entraîner et faire connaissance avec les mécaniques de jeu plus facilement. Spellbreak est donc disponible sur PC, via l' Epic Games Store , PS4, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch, et arrivera sur Steam le 15 décembre.