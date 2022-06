Spellbreak, le battle royale magique, va fermer ses portes en 2023

Après plus de quatre ans de magie élémentaire et de combinaisons de sorts, nous avons pris la décision de mettre fin au développement de Spellbreak. Les serveurs seront fermés à partir du début de l'année 2023. Merci aux millions de joueurs qui nous ont rejoints depuis 2018.

Disponible depuis septembre 2020, après plusieurs alphas fermées, Spellbreak est un battle royale dans lequel les joueurs avaient des pouvoirs magiques, qui étaient différents selon le personnage choisi. L'expérience était très sympathique et de nombreux joueurs ont tenté l'expérience, que ce soit sur les consoles ou les PC. Malheureusement, face à la concurrence du milieu et particulièrement le genre battle royale, très vite, la communauté a fondu.C'est donc sans surprise que. Le jeu va effectivement, sans davantage de précision pour le moment. Il ne reste donc que quelques mois pour vous replonger dans Spellbreak, si jamais vous êtes nostalgiques du battle royale.Naturellement, le studio remercie les millions de joueurs qui ont contribué à l'aventure, tout en rappelant que le projet était ambitieux et que l'équipe est « impatiente de continuer à innover en créant de nouveaux titres à l'avenir ».Proletariat devrait revenir vers nous d'ici quelques mois, pour nous présenter ses plans pour le futur et son (ses ?) nouveau(x) jeu(x). En attendant,