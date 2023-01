Sons of the Forest proposera des compagnons de survie, contrôlés par l'IA

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



est la suite de l'excellent, qui est prévu pour arriver en février 2023, après plusieurs reports. L'expérience reprendra ce qui a fait le succès du premier épisode, c'est-à-dire de la survie extrême, où le joueur est lâché en pleine nature et doit se débrouiller seul. Si le multijoueur, notamment en coopération, est disponible,Grâce à la preview exclusive de nos confrères d' IGN , il a été confirmé que. Kelvin est néanmoins sourd et ne pourra pas vous entendre, ce qui vous obligera à utiliser un calepin pour communiquer avec lui,. Cependant, l'utilisation de Kelvin ne pourra pas être abusive, puisqu'il sera, lui aussi, limité par ses besoins vitaux (faim, eau, sommeil).Si la présence de Kelvin ne vous sied guère, vous allez pouvoir l'éliminer, mais vous ne pourrez plus bénéficier de ses coups de pouce, non négligeable pour les joueurs solo selon les premiers retours.. Toutefois, ce compagnon à la particularité de posséder six membres, trois bras et trois jambes... pratique pour être multitâche. Si vous êtes intéressé pour avoir un aperçu de, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous.La date de sortie de Sons of The Forest est programmée pour le 23 février, uniquement sur Steam pour le moment.