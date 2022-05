Sons of the Forest : Quelle date de sortie sur PC pour la suite de The Forest ?

Date de sortie de Sons of the Forest

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Plus de deux ans après son annonce,ne va pas tarder à débarquer sur PC. Victime de plusieurs reports, notamment à cause de la pandémie, qui a ralenti la vitesse de développement, le studio Endnight Games Ltd a récemment partagé une fenêtre de sortie. Espérons que celle-ci soit définitive et ne soit plus modifiée.Ainsi, la suite de The Forest , qui n'est pour le moment annoncée que sur PC, a. Aucune date de sortie précise n'a pour le moment été donnée, mais Endnight Games Ltd devrait nous en dire plus assez rapidement. Initialement,, mais pour plusieurs raisons, notamment le COVID-19 qui a très fortement impacté l'industrie vidéoludique, cettea été repoussée. Le studio devrait communiquer assez rapidement surPour rappel, dans, nous nous retrouvons plongés dans un environnement hostile, dans le but de retrouver un milliardaire ayant disparu. En tant que militaire entraîné, il faudra toutefois faire face à de nombreuses menaces, dont des créatures étranges et dangereuses. Bien évidemment, comme dans The Forest, le craft et l'exploration seront essentiels pour progresser, d'autant plus que le jeu ne vous donnera pas énormément d'indices. De plus, l'une des nouvelles difficultés de cet opus est le fait de devoir affronter les quatre saisons, rendant certaines périodes, comme l'hiver, bien plus compliquées pour la survie, étant donné que la nourriture sera plus rare.À l'instar du premier épisode,. Cela vous permettra de progresser et d'explorer plus vite, mais aussi de mieux vous défendre face aux différentes menaces de cette nouvelle île.Rendez-vous donc. Vous pouvez, d'ailleurs, déjà l'ajouter à votre liste de souhaits.L'article sera mis à jour dès lors qu'une date de sortie plus précise sera partagée.