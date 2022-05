Sons of The Forest : La page Steam est disponible, avec de nouvelles informations

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Repoussé à plusieurs reprises, nous aurions dû découvrir Sons of The Forest en ce mois de mai 2022, mais les développeurs, à savoir le studio Endnight Games Ltd, ont préféré reporter de quelques mois son jeu de survie horrifique , afin de nous livrer la meilleure version possible. Dorénavant prévu pour la fin de l'année 2022, la page Steam vient d'être publiée,Depuis son annonce, rares ont été les prises de paroles afin de nous en apprendre plus sur cette nouvelle histoire, laissant les futurs joueurs dans le flou le plus total. Cependant, grâce à la page Steam , donc, l'intrigue s'est dévoilée,, mais, comme dans The Forest, les lieux sont habités par d'étranges créatures.Le craft tiendra toujours une place importante dans la survie, avec de nouvelles possibilités. D'ailleurs, le fait que la météo soit évolutive, avec les quatre saisons, est confirmé, augmentant donc la difficulté, notamment lorsque l'hiver arrive. Toutefois,De nouvelles informations seront prochainement partagées à propos de, qui doit débarquer durant le mois d'octobre 2022, sur PC.