Sons of the Forest reporte sa date de sortie, encore

Nouveau report pour Sons of the Forest

Hey Everyone,



Over these past few weeks, we have realized that our May 2022 release date for Sons Of The Forest was overly ambitious. To be able to deliver our vision of the next step in survival games, we’ve decided to move our release date to October 2022



The team at Endnight pic.twitter.com/R9xRCUbtIt — Endnight Games (@EndNightGame) March 25, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Initialement prévue en 2021, puis en mai 2022, la suite de l'excellent The Forest, voit sa date de sortie être reportée une nouvelle fois. Il va falloir patienter quelques mois de plus pour atterrir dans le monde de Sons of the Forest , qui s'annonce plus grand,Alors qu'il était attendu pour ce printemps, notamment par les amateurs de jeux de survie, et celles et ceux ayant aimé le premier opus,. Dans un tweet, le studio Endnight Games a expliqué que, sans davantage de précision sur la date de sortie.Les développeurs expliquent s'être rendu compte que la sortie pour le 20 mai était « trop ambitieuse ». Pour nous délivrer la meilleure expérience possible, et leur vision de la « prochaine étape des jeux de survie », le studio a fait le choix de repousser de quelques mois le lancement, peut-on notamment lire.Pour ce qui est de l'intrigue précise, même si les différents trailers peuvent nous donner quelques indices, il faudra patienter encore un peu plus afin d'avoir des informations plus explicites. Néanmoins, une chose semble sûre, les mécaniques qui ont fait son succès seront de retour et celles et ceux ayant apprécié l'expérience ne devraient pas être déçus, avec de nouvelles fonctionnalités.Rendez-vous ces prochains mois, pour en apprendre un peu plus au sujet de, et sa date de sortie.