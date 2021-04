Skydome : La bêta fermée est disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

, et, qui est à la tête du titre, en a profité pour annoncer queafin d'avoir une chance de participer à celle-ci. Cependant, le studio a averti que les places étaient limitées, et ceux qui seront sélectionnés recevront un code d'accès directement dans leur boîte mail.propose un monde rempli d'histoires à travers lequel plusieurs personnages variés doivent défendre leur base et détruire les murs ennemis, le tout en accomplissant des quêtes secondaires. Jouable en équipe jusqu'à 4 joueurs, la stratégie est de mise, et les joueurs doivent faire preuve de tactique et technicité pour parvenir à remporter les batailles et saboter leurs adversaires.De plus,, parmi lesquelles nous apprenons que les champions détiennent en effet leurs propres capacités et pouvoirs uniques, mais aussi que Skydome détient des zones de jungle de style MOBA avec des monstres et boss uniques, ou encore qu'un système de classement saisonnier est déjà disponible. Vous pouvez retrouver de plus amples détails dans notre présentation de Skydome ici Pour rappel, la bêta fermée de Skydome est disponible depuis ce mardi. Il est prévu pour sortir en version finale sur PC plus tard dans l'année, en free-to-play.