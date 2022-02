Skull & Bones : Ubisoft est « très heureux de la progression », une sortie d'ici 2023 est prévue

C'est une nouvelle licence très prometteuse qui se concentre sur le multijoueur d'abord, donc très cohérente avec notre stratégie d'apporter la compétition multijoueur et la coopération d'abord dans un grand monde ouvert, avec une grande fantaisie attrayante.

Il semblerait que Skull & Bones, discret depuis l'E3 2018, soit enfin sur de bons rails. Ubisoft avait, effectivement, fait le choix de recommencer son développement afin de revoir certains aspects, notamment pour en faire un jeu service, c'est-à-dire qui évoluera avec le temps et fait pour fidéliser une communauté. De fait, le changement majeur avec ce qui avait été présenté il y a cinq ans maintenant est l'arrivée de fonctionnalités multijoueur.Pour la première fois, Ubisoft a d'ailleurs mentionné ce changement, à l'occasion d'une conférence pour évoquer le bilan financier de l'éditeur (via VGC ). Frédérick Duguet, directeur financier, nous a donc permis d'en apprendre un peu plus,Le reste de la conversation est probablement bien plus intéressant, étant donné que Frédérick Duguet explique que le studio est « très heureux de la direction artistique et de la progression du jeu jusqu'à présent », même s'il avoue que le temps de développement de Skull & Bones est « le plus long que celui que nous avons eu ». Ces quelques paroles optimistes sur l'état du jeu(1avril 2022 - 31 mars 2023). Reste à savoir si ce calendrier pourra être tenu. Notez que le jeu Avatar: Frontiers of Pandora possède la même fenêtre de sortie.Bien évidemment, il s'agit d'un calendrier interne, pouvant être modifié si besoin. Cependant, ces nouvelles sont les plus optimistes de Skull & Bones de ces dernières années.