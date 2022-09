Skull & Bones sortira t-il sur Steam ?

Plusieurs années après son annonce et de longs mois de silence, permettant enfin de découvrir cette aventure de pirates. Bien que de nombreux changements ont été appliqués depuis sa première révélation, en 2017, reste un jeu ambitieux pour Ubisoft, qui compte bien séduire des millions de joueurs, tout en soutenant sa production durant des années, selon ses mots. Cependant, comme c'est souvent le cas, une partie des joueurs se demandent si Comme vous devez très probablement vous en douter, il n'y a, pour le moment,. Depuis plusieurs années, Ubisoft a tout simplement fait le choix de retirer ses jeux de Steam, pour ne les proposer que sur son launcher et sur l'Epic Games Store, au grand dam de toute une communauté. En effet, l'Ubisoft Connect, la plateforme de l'éditeur français, n'est pas parfaite bien qu'utilisable, et une partie de la communauté n'apprécie pas spécialement l'Epic Games Store, loin d'être aussi intuitif et simple d'utilisation que Steam. Cela augmente en outre les logiciels à utiliser fréquemment. Toutefois, tout n'est pas perdu, puisqu'il y a quelques mois, Electronic Arts, qui possède également son propre launcher sur PC, a fait le choix de réintégrer les jeux de sa bibliothèque sur Steam, permettant à bien plus de joueurs d'en profiter. Apex Legends, Les Sims et tous les autres hits du studio peuvent être achetés directement sur Steam, ce qui augmente la mise en avant et donc leur popularité. Pour en revenir à, il n'est pour le moment pas prévu pour arriver sur Steam, comme n'importe quel autre jeu Ubisoft. Néanmoins, l'espoir de le voir débarquer sur la plateforme de Valve un jour est permis. L'article sera naturellement mis à jour si des informations à ce sujet sont communiquées.