Skull & Bones partage sa date de sortie

Quatre ans après sa dernière apparition,, avec une bande-annonce inédite, laquelle a notamment permis de placer un petit contexte., chose que nous n'attendions plus réellement, jusqu'aux récents leaks.Si vous avez suivi l'actualité ces derniers jours, vous devez alors savoir quelle est la date de sortie de Skull & Bones , puisque les fuites avaient vu juste. Le jeu de pirate, développé par Ubisoft Singapour,Le titre ne sortira donc pas sur l'ancienne génération de console.Comme attendu, le titre a bien évolué depuis sa présentation en 2017 et 2018, et une nouvelle séquence de gameplay s'est révélée . Dans Skull & Bones, les joueurs pourront prendre part à des activités PvE, mais également PvP, tout en s'alliant à d'autres joueurs. La nature pourra se montrer assez dangereuse, mais aura bien des ressources à vous offrir. Côté navire, sachez que des batailles navales seront bien de la partie, avec une pléthore d'armes. La longue-vue sera très utile pour établir votre plan d'attaque, en repérant, par exemple, des barils., et il est même possible qu'une bêta fermée ait lieu. Le studio est assez familier du genre pour ses jeux multijoueur et comme Skull & Bones se joue en ligne, nous devrions pouvoir en bénéficier avant son lancement et en profiter en avant-première.Rendez-vous donc le 8 novembre pour, enfin, découvrir Skull & Bones par nous-mêmes, après de nombreuses années d'attente. Petite précision, Skull & Bones est un jeu payant, vendu 59,99 €.