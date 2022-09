Le monde de Skull & Bones

Après une première paire de trailers début juillet,redonne des nouvelles. Avec notamment plus de 5 minutes d'explications détaillées sur le gameplay du jeu. Notamment en ce qui concerne la gestion et la personnalisation des bateaux. Outre l'aspect esthétique, les différentes configurations possibles à bord des embarcations auront un réel impact sur les points forts et les faiblesses de votre navire. Qu'il s'agisse des canons aussi bien que de la coque, chaque élément disposera de ses caractéristiques qui seront plus ou moins adaptées à tel ou tel type d'adversaire. L'ensemble de ces équipements pourra être amélioré avec les ressources requises pour gagner en efficacité.Il faudra manifestement préparer ses expéditions en mer avec un minimum de soin. En plus de notre navire, il faudra aussi prendre en compte les cibles que nous cherchons à atteindre. Que ce soit des navires marchands lourdement protégés ou bien de la prise d'îles fortifiées. Pour ces dernières, la notion de risque et de récompense entrera en jeu, basée sur votre capacité à essuyer le feu ennemi.Le cadre de l'avait déjà été évoqué lors des dernières annonces, l'nous en apprend un peu plus. Il y sera question de luttes de pouvoir entre de grandes compagnies commerciales, hollandaise dans le cas du trailer de gameplay, qui se battent pour le contrôle des précieuses ressources exotiques. Les joueurs devront alors tirer leur épingle du jeu, que ce soit en attaquant ces bateaux chargés de richesses, ou bien en commerçant à leur tour dans ce cadre explosif.Premiers coups de canon annoncés pour le, sur. Sur PC, le jeu sera accessible sur l'ou via les différents services de vente Ubisoft.