Après Skull & Bones, Ubisoft n'en a pas fini avec les AAAA, puisqu'un nouveau est en développement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 décembre 2024 à 12h45
Ubisoft avait mentionné un projet AAAA pour Skull & Bones, sous-entendant un projet très ambitieux. Un nouveau quadruple A serait en développement.
Après Skull & Bones, Ubisoft n'en a pas fini avec les AAAA, puisqu'un nouveau est en développement
Dans l'industrie vidéoludique, il est courant d'employer le terme de triple A (ou AAA) pour évoquer un jeu dont le budget est colossal et l'ambition importante. Le AAA est similaire à un blockbuster au cinéma : un projet coûteux, mais censé rapporter encore plus.

Or, avec Skull & Bones, qui a tardé à sortir à la suite d'une multitude de problèmes, Ubisoft avait fait le pari osé d'employer le terme AAAA, et de nombreuses critiques ont été émises à ce sujet. Davantage un choix marketing qu'une preuve d'ambition, ce terme est resté pour marquer un projet qui est supposé dépasser toutes les attentes. L'éditeur français en aurait encore un dans les tuyaux.

Encore un AAAA chez Ubisoft

Moqué pour ce terme, Ubisoft souhaite néanmoins l'entretenir, puisque nous pouvons lire sur LinkedIn, via le profil de Karthikeyan S, que le studio travail sur un AAAA non-annoncé. Le Junior Sound Designer, qui travaille pour la branche indienne d'Ubisoft l'a précisé dans son expérience, expliquant œuvrer pour la création du design sonore et des effets de bruitages pour deux jeux, un triple A et un quadruple A.

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L'avenir nous dira de quel projet il s'agit, et surtout si Ubisoft a retenu ses erreurs. Ne pas survendre un projet, ni l'annoncer trop tôt, comme cela avait été fait avec Skull & Bones. Malgré de nombreux défauts, le titre a réussi à trouver sa communauté, et poursuit sa route. D'ailleurs, une deuxième année de contenu serait prévue, signe que les joueurs l'ont apprécié.

Skull & Bones, qui est sorti le 16 février 2024, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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