Après Skull & Bones, Ubisoft n'en a pas fini avec les AAAA, puisqu'un nouveau est en développement

Ubisoft avait mentionné un projet AAAA pour Skull & Bones, sous-entendant un projet très ambitieux. Un nouveau quadruple A serait en développement.

Encore un AAAA chez Ubisoft

PC Édition Standard → 15,21 € au lieu de 30 €, soit 49 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 19,99 € au lieu de 30 €, soit 33 % de réduction. Édition Premium → 64,19 € au lieu de 110 €, soit 42 % de réduction.

PS5 Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Dans l'industrie vidéoludique, il est courant d'employer le terme de triple A (ou AAA) pour évoquer un jeu dont le budget est colossal et l'ambition importante. Le AAA est similaire à un blockbuster au cinéma : un projet coûteux, mais censé rapporter encore plus.Or,, et de nombreuses critiques ont été émises à ce sujet. Davantage un choix marketing qu'une preuve d'ambition, ce terme est resté pour marquer un projet qui est supposé dépasser toutes les attentes. L'éditeur français en aurait encore un dans les tuyaux.Moqué pour ce terme,. Le Junior Sound Designer, qui travaille pour la branche indienne d'Ubisoft l'a précisé dans son expérience, expliquant œuvrer pour la création du design sonore et des effets de bruitages pour deux jeux, un triple A et un quadruple A.L'avenir nous dira de quel projet il s'agit, et surtout si Ubisoft a retenu ses erreurs. Ne pas survendre un projet, ni l'annoncer trop tôt, comme cela avait été fait avec Skull & Bones. Malgré de nombreux défauts, le titre a réussi à trouver sa communauté, et poursuit sa route. D'ailleurs, une deuxième année de contenu serait prévue, signe que les joueurs l'ont apprécié., qui est sorti le 16 février 2024, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :