Sea of Remnants annonce une nouvelle phase de test avec des détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 novembre 2026 à 16h13
Joker Studio a, récemment, indiqué qu'une nouvelle phase de test est prévue pour Sea of Remnants, et a partagé de plus amples informations à ce sujet.
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Sea of Remnants annonce une nouvelle phase de test avec des détails

Annoncé il y a de cela un petit moment maintenant, Sea of Remnants a déjà pu être approché par certains joueurs et joueuses. De plus amples personnes vont bientôt pouvoir tester le jeu d'aventure et RPG de Joker Studio, car une nouvelle bêta fermée est prévue pour Sea of Remnants.

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Une nouvelle bêta en approche pour Sea of Remnants

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Via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui est accompagnée d'une vidéo, NetEase Games et Joker Studio ont indiqué que Sea of Remnants va avoir le droit à une nouvelle phase de test, soit une bêta fermée qui est nommée « Dawnbreaker ». Celle-ci débutera dès le 4 décembre 2026, en France, et sera accessible aux joueurs étant sur PlayStation, Xbox Series X ainsi que sur PC et appareils mobiles (iOS/Android).

D'après les informations partagées, le prétéléchargement devrait être disponible le 1-2 décembre prochain, tandis que l'accès sera limité, et ce, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Des détails sur le contenu de la bêta fermée de Sea of Remnants

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Les développeurs de chez Joker Studio en ont profité pour partager des informations concernant le contenu de cette nouvelle phase de test pour Sea of Remnants. Ainsi, cette bêta permettra aux joueurs de découvrir 21 personnages jouables, afin d'essayer différentes combinaisons d'équipe. La communauté aura également la possibilité d'explorer deux nouvelles régions, c'est-à-dire White Sea et Bridge Sea, et ce, à bord de deux navires de départ : le Fireworks Wanderer et le Drift Bottle. Joket Studio a également précisé que des mini-jeux, tels que le Lucky Duel et Goose Chess, seront également de la partie.

Rendez-vous donc au mois de décembre 2026 pour découvrir la bêta fermée de Sea of Remnants.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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