Sea of Remnants montre son gameplay et annonce une phase de test

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 janvier 2026 à 14h23
Joker Studio a, récemment, dévoilé un trailer de gameplay pour Sea of Remnants, qui pourra bientôt être essayé par une poignée de joueurs.
Sea of Remnants montre son gameplay et annonce une phase de test
C'est en juin 2025 que les joueurs et les joueuses entendaient, pour la toute première fois, parler de Sea of Remnants. Développé par Joker Studio et édité par NetEase Games, ce jeu d'aventure et RPG a intrigué de nombreuses personnes au sein de la communauté, avant de disparaître des radars. Or, le studio de développement a partagé, il y a très peu de temps, un nouveau trailer pour Sea of Remnants, qui se dotera prochainement d'une phase de test.

Un nouveau trailer pour Sea of Remnants

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En effet, au début du mois de janvier 2026, Joker Studio a révélé un nouveau trailer présentant Sea of Remnants. Grâce à cette nouvelle vidéo, dont la durée excède 5 minutes, les joueurs et les joueuses peuvent ainsi se faire une première idée de cette aventure vidéoludique, qui nous embarquera pour un périple à travers des mers agitées, et ce, en tant qu'une marionnette. En outre, les développeurs dévoilent quelques mini-jeux de Sea of Remnants, tout en nous montrant l'aspect exploration et les combats. Mais, ce n'est pas tout.

Miniature vidéo

Une phase d'alpha prévue pour Sea of Remnants

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Joker Studio a profité de l'occasion pour annoncer qu'une phase d'alpha, dite « Wanderer Test », est programmée pour Sea of Remnants. Celle-ci aura lieu du 5 au 12 février 2026 sur PC (via la plateforme de Valve, Steam). Les joueurs et les joueuses qui désirent y participer ont jusqu'au 23 janvier prochain pour s'inscrire : pour cela, il convient de suivre le compte du jeu sur Twitter/X, réagir à leur publication ou bien rejoindre le Discord du soft. Cependant, tout le monde ne sera pas sélectionné. Comme précisé par Joker Studio, les « places pour participer au test sont extrêmement limitées et les capitaines éligibles seront informés s'ils sont sélectionnés pour y avoir accès ».
Rappelons, en guise de conclusion, que Sea of Remnants est prévu pour cette année 2026. Le titre doit sortir sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, PC et iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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