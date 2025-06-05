Sea of Remnants annoncé avec une vidéo de gameplay envoûtante

NetEase Games a récemment annoncé Sea of Remnants, un RPG avec une direction artistique sublime, prévu pour 2026.

Sea of Remnants se montre lors du State of Play

Sea of Remnants, qu'est-ce que c'est ?

Sea of Remnants place le destin du monde directement entre les mains des joueurs. Avec plus de 300 personnages avec lesquels il est possible d'interagir, que ce soit en tant qu'alliés, ennemis ou autres, chaque action peut avoir des conséquences surprenantes et d'une grande portée. Nous sommes impatients de découvrir les histoires que les joueurs créeront lorsqu'ils prendront enfin la mer. - Sylar Pan, Chef de produit chez Joker Studio.





Comme vous le savez probablement déjà, dans la soirée du mercredi 4 juin 2025, PlayStation a diffusé un tout nouveau State of Play. Durant cet événement,En effet, au cours du State of Play du 4 juin 2025,, mettant en scène des pirates et des combats au tour par tour. Pour l'occasion,, qui présente l'univers du jeu et quelques personnages mais donne surtout à voir sa direction artistique assez captivante.D'après les informations révélées,, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, PC ainsi que sur iOS et Android.Comme dit précédemment,. Sur le soft, les joueurs et les joueuses incarneront un marin « à l'allure de marionnette qui a perdu tous ses souvenirs ». Tout au long de leur aventure, ces derniers devront explorer le vaste monde ouvert, en voguant sur les flots, et auront l'occasion de rencontrer de nombreux personnages hauts en couleurs.D'ailleurs,. Disposant de combats au tour par tour, le titre de NeatEase Games et de Joker Studio propose également aux joueurs de faire des choix, qui auront des conséquences plus ou moins importantes.Rendez-vous donc en 2026 pour embarquer dans l'aventure, qui doit arriver sur PS5, PC mais aussi sur iOS et Android.