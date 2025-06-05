Sea of Remnants annoncé avec une vidéo de gameplay envoûtante

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 juin 2025 à 09h54
NetEase Games a récemment annoncé Sea of Remnants, un RPG avec une direction artistique sublime, prévu pour 2026.
Sea of Remnants annoncé avec une vidéo de gameplay envoûtante
Comme vous le savez probablement déjà, dans la soirée du mercredi 4 juin 2025, PlayStation a diffusé un tout nouveau State of Play. Durant cet événement, NetEase Games et Joker Studio ont présenté leur prochain jeu, baptisé Sea of Remnants.

Sea of Remnants se montre lors du State of Play

sea-of-remnants-visuel-personnage
En effet, au cours du State of Play du 4 juin 2025, NetEase Games a dévoilé Sea of Remnants, qui est un RPG, de Joker Studio, mettant en scène des pirates et des combats au tour par tour. Pour l'occasion, les équipes en charge ont partagé un premier trailer de gameplay, qui présente l'univers du jeu et quelques personnages mais donne surtout à voir sa direction artistique assez captivante.

D'après les informations révélées, Sea of Remnants doit arriver au cours de l'année 2026, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, PC ainsi que sur iOS et Android. Il s'agit, par ailleurs, d'un titre free-to-play, qui embarquera une dimension multijoueur.

Miniature vidéo

Sea of Remnants, qu'est-ce que c'est ?

Comme dit précédemment, Sea of Remnants est considéré comme un RPG d'aventure. Sur le soft, les joueurs et les joueuses incarneront un marin « à l'allure de marionnette qui a perdu tous ses souvenirs ». Tout au long de leur aventure, ces derniers devront explorer le vaste monde ouvert, en voguant sur les flots, et auront l'occasion de rencontrer de nombreux personnages hauts en couleurs. 
Sea of Remnants place le destin du monde directement entre les mains des joueurs. Avec plus de 300 personnages avec lesquels il est possible d'interagir, que ce soit en tant qu'alliés, ennemis ou autres, chaque action peut avoir des conséquences surprenantes et d'une grande portée. Nous sommes impatients de découvrir les histoires que les joueurs créeront lorsqu'ils prendront enfin la mer.
- Sylar Pan, Chef de produit chez Joker Studio.
D'ailleurs, Sea of Remnants nous laissera recruter notre propre équipage mais aussi personnaliser notre navire. Disposant de combats au tour par tour, le titre de NeatEase Games et de Joker Studio propose également aux joueurs de faire des choix, qui auront des conséquences plus ou moins importantes.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rendez-vous donc en 2026 pour embarquer dans l'aventure Sea of Remnants, qui doit arriver sur PS5, PC mais aussi sur iOS et Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Sea of Remnants montre son gameplay et annonce une phase de test
Sea of Remnants 08 janvier 2026

Sea of Remnants montre son gameplay et annonce une phase de test

Joker Studio a, récemment, dévoilé un trailer de gameplay pour Sea of Remnants, qui pourra bientôt être essayé par une poignée de joueurs.
Sea of Remnants dévoile ses interactions et son système d'exploration en vidéo
Sea of Remnants 10 juin 2025

Sea of Remnants dévoile ses interactions et son système d'exploration en vidéo

Après une première annonce lors du State of Play du 4 juin, Sea of Remnants cherche à envoûter les amateurs de piraterie. Pour cela, il dégaine un nouveau trailer qui nous immerge dans le quotidien de l'une de ses villes.

commentaire (0)