Sea of Remnants dévoile ses interactions et son système d'exploration en vidéo



le 10 juin 2025 à 18h53 Publié par Justine Manchuelle le 10 juin 2025 à 18h53

Après une première annonce lors du State of Play du 4 juin, Sea of Remnants cherche à envoûter les amateurs de piraterie. Pour cela, il dégaine un nouveau trailer qui nous immerge dans le quotidien de l'une de ses villes.