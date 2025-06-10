Sea of Remnants dévoile ses interactions et son système d'exploration en vidéo

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 juin 2025 à 18h53
Après une première annonce lors du State of Play du 4 juin, Sea of Remnants cherche à envoûter les amateurs de piraterie. Pour cela, il dégaine un nouveau trailer qui nous immerge dans le quotidien de l'une de ses villes.
Sea of Remnants dévoile ses interactions et son système d'exploration en vidéo
Depuis sa présentation, Sea of Remnants n'a pas manqué de surprendre les joueurs. À mi-chemin entre Sea of Thieves, Monkey Island et un spectacle de marionnettes, le titre ne laisse pas indifférent, notamment au niveau de sa direction artistique. D'autant que sa première bande-annonce a montré beaucoup de détails, au point parfois de se perdre dans cet océan d'informations.

Afin de clarifier l'esprit des joueurs, Joker Studio a mis en ligne un nouveau trailer alternant entre balade en ville, parties de mahjong et voyage en bateau. 

Les interactions, un élément central du gameplay de Sea of Remnants

Cette nouvelle présentation met davantage l'accent sur les interactions. Au hasard de ses déambulations, votre personnage sera invité à interagir avec toutes les personnes qu'il rencontre, mais également avec les animaux. Vous pourrez ainsi, au détour d'une ruelle, caresser un chat, discuter avec les vendeurs ambulants, observer des combats contre des coqs et participer à toutes sortes de mini-jeux dans les tavernes.

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Bien entendu, les escapades en ville seront également utiles pour faire réparer votre navire, améliorer votre équipement, modifier l'apparence de votre personnage ou obtenir de précieux renseignements sur votre objectif : Orbtopia.

Mers agitées et monstres marins électriques en approche

Cependant, les derniers instants du trailer rappellent que dans Sea of Remnants, les aventures en mer ne seront pas de tout repos. Entre des rencontres avec des titans marins, des combats improbables et des tentatives désespérées de rejoindre la surface après être tombé à l'eau, la piraterie réservera bien des surprises à celles et ceux qui vogueront sur les mers du titre.

Miniature vidéo

Même s'il reste très mystérieux, Sea of Remnants a encore du temps pour nous dévoiler tous ses secrets. Le titre devrait arriver dans le courant de l'année 2026 sur PC, PlayStation 5 et sur supports mobiles.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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