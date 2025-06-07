SCUM fait une annonce qu'on attendait plus : la sortie de sa 1.0

Préparez-vous à l'impitoyable réalité d'une survie extrême : SCUM, le simulateur de survie hardcore développé par Gamepires, quitte enfin l'accès anticipé et passe en version 1.0 le 17 juin prochain. Une annonce fracassante faite lors du Summer Game Fest 2025. Après plus de dix ans de développement, 258 mises à jour, ajustements et améliorations, le titre est désormais prêt à plonger les joueurs dans une expérience impitoyable où chaque décision peut être fatale.

Une survie impitoyable dans un monde ouvert PvPvE

Les grandes nouveautés de la version 1.0

Reconstruction complète de la carte : refonte graphique majeure offrant des visuels spectaculaires, des environnements immersifs et une performance optimisée.

refonte graphique majeure offrant des visuels spectaculaires, des environnements immersifs et une performance optimisée. PNJ armés : nouvelle menace et opportunité, ces ennemis attaqueront à distance et offriront aux joueurs l'occasion de récupérer des ressources supplémentaires.

nouvelle menace et opportunité, ces ennemis attaqueront à distance et offriront aux joueurs l'occasion de récupérer des ressources supplémentaires. Nouveaux véhicules : retour ou arrivée de véhicules comme l'hydravion, le tracteur et la moto sportive pour explorer l'île ou fuir les conflits.

retour ou arrivée de véhicules comme l'hydravion, le tracteur et la moto sportive pour explorer l'île ou fuir les conflits. Amélioration de l'anti-triche : un système optimisé pour garantir une expérience équitable à tous les joueurs.

Une expérience de survie unique et exigeante

Toute l'équipe a travaillé sans relâche pour créer une expérience de survie en monde ouvert sans égale, qui deviendra, nous l'espérons, une référence dans le genre. Ce jeu n'est définitivement pas fait pour les âmes sensibles, et nous sommes impatients de voir les joueurs mettre leurs compétences à rude épreuve pour survivre à la version finale de SCUM.

Informations pratiques

Date de sortie officielle : 17 juin 2025 (version 1.0)

17 juin 2025 (version 1.0) Plateforme : PC (Steam)

vous plonge dans la peau d'un prisonnier d'un établissement à sécurité maximale, largué sur une île contrôlée par la mystérieuse corporation TEC1 dans le cadre d'une émission télévisée brutale. Votre objectif :, composée de forêts denses, de plages idylliques, de champs paisibles, de villes abandonnées et d'aérodromes désolés.Chaque serveur accueille jusqu'à, vous forçant à adopter une approche stratégique et à gérer minutieusement vos ressources tout en évitant zombies, mechs colossaux et surtout, les autres survivants prêts à tout pour vous éliminer.Pour son lancement officiel,Sven Folkesson, General Manager de Gamepires, déclare avec enthousiasme :Cette mise à jour devrait permettre à de nombreux joueurs de se replonger dans l'expérience, qui avait, à l'époque, largement séduite, malgré quelques problèmes dus l'accès anticipé.