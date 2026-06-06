Les origines de Jigsaw enfin révélées dans un nouveau jeu multijoueur

La célèbre franchise horrifique revient sur le devant de la scène vidéoludique. Dévoilé lors du Summer Game Fest, Saw Genesis promet une expérience multijoueur asymétrique glaçante. Développé par Bloober Team, ce titre inédit vous plongera aux origines des pièges machiavéliques bien avant l'ère de Jigsaw.

L'horreur psychologique franchit un nouveau cap. À l'occasion du Summer Game Fest, Lionsgate a créé la surprise (ou presque) en annonçant un partenariat inattendu avec Bloober Team, le studio reconnu pour son travail sur Blair Witch et Silent Hill. Accompagnés par Broken Mirror Games et Anshar Studios, les développeurs ont levé le voile sur SAW: Genesis, une expérience multijoueur asymétrique qui compte bien redéfinir les codes de la survie en coopération. Loin d'être une simple adaptation, ce titre ambitieux se propose d'explorer les racines mêmes du mal, en nous ramenant à une époque sombre et troublée, bien avant que le célèbre tueur au puzzle ne commence son œuvre macabre.

Un voyage terrifiant aux origines du mythe

L'intrigue de SAW: Genesis prend le parti audacieux de nous plonger au lendemain de la Première Guerre mondiale. Dans ce contexte historique morose, les joueurs découvriront les événements fondateurs qui ont façonné la philosophie de Jigsaw et inspiré ses tristement célèbres jeux psychologiques. Le concept repose sur un affrontement asymétrique en trois contre un, une formule qui a déjà fait ses preuves mais qui se voit ici enrichie par l'ADN de la franchise cinématographique.

Trois participants, désignés comme les Inculpés, se retrouvent prisonniers d'un labyrinthe mortel dont l'agencement est généré de manière procédurale à chaque partie. Leur unique espoir de survie réside dans la coopération, la stratégie et, inévitablement, le sacrifice.

Le Juge, maître absolu de vos souffrances

Face aux Inculpés se dresse une figure implacable, le Juge. Ce rôle, incarné par le quatrième joueur, permet de tirer les ficelles depuis les coulisses. Le Juge orchestre les épreuves et impose des choix moraux cornéliens à ses victimes. C'est cette dimension psychologique qui distingue SAW: Genesis des autres productions du genre. Il ne s'agit pas seulement de fuir un tueur, mais de survivre à des dilemmes où chaque décision peut coûter la vie d'un allié. Ce système asymétrique inédit promet des parties sous haute tension, où la confiance est une denrée rare et précieuse.

L'association entre les maîtres de l'horreur polonais et les détenteurs de la licence hollywoodienne suscite de grandes attentes. Piotr Babieno, représentant de Bloober Team, souligne l'importance de cette synergie.

Un jeu multijoueur dans l'univers de Saw est une évolution naturelle de son thème central, c'est-à-dire les choix moraux, désormais amplifié dans un contexte commun et imprévisible. Nous sommes heureux de collaborer à nouveau avec Lionsgate, sans oublier les développeurs chevronnés d'Anshar Studios, afin de créer une expérience unique. Dans ce jeu ambitieux, la tension psychologique est animée par les interactions entre les joueurs et les conséquences qui s'ensuivent.

Un accès anticipé prévu pour cet automne

Du côté de Lionsgate, l'enthousiasme est tout aussi palpable. Erika N. Ewing rappelle que le jeu respecte scrupuleusement les piliers de la saga, mêlant pièges diaboliques, contraintes de temps et conséquences sanglantes. L'objectif avoué est de provoquer une peur viscérale qui marquera les esprits bien après la fin de la partie.

Les joueurs les plus courageux n'auront pas à attendre très longtemps pour mettre leurs nerfs à rude épreuve. Les inscriptions pour les tests alpha fermés sont d'ores et déjà ouvertes, offrant l'opportunité de participer à l'évolution du projet. Une sortie en accès anticipé est également confirmée pour cet automne, promettant des nuits blanches aux amateurs de frissons coopératifs.