Saints Row reporté de plusieurs mois

Ce genre d'annonces n'est plus très surprenant depuis quelques mois.est l'une des nombreuses victimes des reports et ses développeurs viennent d'annoncer son retard. Celui-ci est tout de même relativement important,. Initialement prévue pour le 25 février 2022,de la même année.La raison évoquée est tout simplement de permettre de livrer un produit de qualité, qui correspond à l'attente des joueurs. Et pour cela, le studio a besoin d'un peu plus de temps. Sur le site officiel , Jim Boone, a donné quelques explications supplémentaires, expliquant qu'ils ont sous-estimé l'impact que pouvait avoir le COVID-19 sur le développement du jeu et leur calendrier, bien que tout le monde se soit adapté très vite à la situation. Cependant, compte tenu de « la taille de notre nouveau Saints Row, il paraissait évident que nous avions besoin de plus de temps pour créer le meilleur jeu possible » a ainsi précisé le directeur de la création. Pour conclure, Jim Boone assure qu'aucun changement sur l'histoire ou les personnages n'aura lieu avec ce report.Il n'est néanmoins pas certain que cette nouvelle soit accueillie avec tristesse par la communauté,. Les développeurs ont probablement pris en compte certains retours afin d'améliorer la qualité du jeu.arrivera donc le 23 août 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.