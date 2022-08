Saints Row : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Saints Row ?

Quête principale → entre 15h et 20h

→ entre 15h et 20h Quête principale et quelques quêtes annexes → Une trentaine d'heures

Terminer le jeu à 100 % → Au moins 50h

Le reboot de la sérieest finalement sorti en ce mois d'août 2022, pour permettre de se replonger dans ce GTA-like, amélioré grâce aux possibilités des nouvelles machines. À l'instar des épisodes déjà disponibles, vous serez plongé dans un immense monde ouvert lequel vous donnera une certaine liberté. Vous pourrez également suivre une histoire, plus ou moins intéressante, tout en profitant d'une personnalisation poussée du personnage et une pléthore d'armes et de véhicules, pour participer à la meilleure aventure possible.De fait, plusieurs joueurs se demandentPour venir à bout de, vous aurez besoin de plusieurs dizaines d'heures, selon la façon dont vous jouez, comme toujours, mais aussi vos objectifs. La durée de vie varie en effet selon si vous souhaitez juste terminer l'histoire ou atteindre le 100 %, encore plus pour ce jeu. C'est pour cela qu'il est assez difficile de jugerCependant, pour vous donner une idée du temps que vous serez amené à passer dessus, voici uneBien évidemment, si vous aimez découvrir les zones que vous visitez, vous pourrez rajouter quelques heures à votre compteur. A contrario, si vous souhaitez juste faire l'histoire, sans vous intéresser à l'environnement ni aux quêtes secondaires, alors la quinzaine d'heures semble très raisonnable. Une durée de vie qui sera augmentée par des DLC, permettant de se replonger dans l'expérience.est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series depuis le 23 août 2022. Sachez que vous pouvez faire des économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming sur les plateformes suivantes :