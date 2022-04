Saints Row présente sa personnalisation poussée

Xbox Édition Standard → 54,85 € au lieu de 69,99 €, soit 22 % de réduction. Édition Gold → 77,89 € au lieu de 99,99 €, soit 22 % de réduction. Édition Platinium → 85,79 € au lieu de 109,99 €, soit 22 % de réduction.



Le reboot de la licence Saints Row est officiel depuis plusieurs mois, et à l'approche de sa sortie,. Sans grande surprise, celle-ci sera poussée, très poussée, à tous les niveaux et dans tous les domaines.Concernant le personnage, par exemple, de nombreux critères ont été ajoutés,. Concernant la couleur des cheveux, des yeux, des dents et de la peau, vous n'aurez aucune limite, pouvant choisir celle qui vous convient. Concernant le corps, vous pourrez bien évidemment faire apparaître quelques cicatrices, mais aussi des veines ou encore des muscles, scintillants et brillants. Pour vous démarquer, vous pourrez même opter pour des prothèses, aux jambes ou au bras.Pour habiller votre Boss, vous aurez accès à un large catalogue de vêtements. Volition précise même que les couches de vêtements seront gérées de manière logique, permettant de mettre une veste par-dessus un t-shirt, sans supprimer ce dernier.Du côté des véhicules, vous pourrez également y apporter votre touche.. Enfin, les armes pourront également être modifiées à souhait, au niveau de l'esthétique, en changeant la couleur ou l'apparence, à la manière d'un skin. Tout cela peut être vu dans la bande-annonce dédiée à la personnalisation dans Saints Row ci-dessous. Sinon, vous pouvez retrouver la présentation dans son intégralité sur YouTube La sortie de Saints Row est maintenant attendue pour le 23 août 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez, d'ailleurs, d'ores et déjà le précommander tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur :