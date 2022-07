Saints Row est passé gold et confirme sa sortie en août

#SaintsRow is officially gold - locked and loaded for August 23 - pre-order now: https://t.co/8KeHoEexIs pic.twitter.com/cUZruwYX0f — Saints Row (@SaintsRow) July 19, 2022

Initialement, le rebootdevait sortir à la fin du mois de février de cette année. Malheureusement, en novembre 2021, les développeurs du studio Volition avaient indiqué avoir besoin de plus de temps, afin de peaufiner le jeu. De ce fait, la sortie officielle de Saints Row avait été reportée à cet été 2022. Or, ça y est, les joueurs et les joueuses vont bientôt pouvoir mettre les mains sur le titre.À ce sujet, le studio Volition a, récemment, annoncé une bonne nouvelle, via un post sur le compte officiel Twitter du jeu :. Ce qui signifie que le développement du jeu est terminé et que le soft arrivera, donc, bel et bien le 23 août prochain, comme prévu.Pour rappel, ce nouvel opus Saints Row invitera les joueurs à découvrir de nouveaux environnements : nous pourrons explorer des zones plus dégagées, voire désertiques. Évidemment, le titre respecte la formule de la franchise et proposera son lot de courses-poursuites et de combats. De plus, chacun pourra personnaliser, à sa guise, son personnage, ses armes ou même les véhicules, grâce à un système de customisation poussée. Côté scénario, les joueurs seront amenés à prendre le contrôle de Santo Ileso et devront unifier différents gangs que tout oppose, à savoir les Idols, Los Panteros et The Marshall.Saints Row arrive donc le 23 août 2022. Le titre se rendra disponible sur PC (via la plateforme Epic Games Store), PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà le précommander tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :