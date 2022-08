Saints Row est-il disponible sur Steam ?

Quand Saints Row arrivera sur Steam ?

PC (Epic Games Store) Édition Standard → 36,99 € au lieu de 59,99 €, soit 38 % de réduction. Édition Day One → 37,49 € au lieu de 54,95 €, soit 32 % de réduction.

Xbox One & Series Édition Standard → 54,85 € au lieu de 69,99 €, soit 22 % de réduction. Édition Gold → 77,89 € au lieu de 99,99 €, soit 22 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Le reboot de la série de jeux vidéoest enfin arrivé sur PC et consoles, après de longs mois d'attente. Les joueurs peuvent profiter d'une nouvelle histoire et d'une pléthore d'améliorations, tout en gardant l'univers et les fonctionnalités qui ont fait le succès de la franchise au cours des quinze dernières années. Mais pour Saints Row, et comme c'est le cas depuis 2019 pour certaines productions,. De fait, plusieurs personnes se demandent s'il arrivera sur Steam un jour, et surtout quand.Comme vous devez le savoir, la plupart des exclusivités Epic Games Store ne sont que temporaires. La durée varie entre six mois et un an, selon les accords passés entre Epic Games et les éditeurs. Dans le cas de, la durée n'a pas été dévoilée, mais elle sera d'au moins six mois, contrairement à Tiny Tina's Wonderlands qui est arrivée sur la plateforme de Valve après trois mois d'exclusivité.Les développeurs ont expliqué, en début d'année, que. Ainsi, si l'exclusivité n'est que de six mois, nous devrions le voir arriver vers la fin du mois de février 2023, mais si elle est d'un an, il faudra alors patienter jusqu'à la fin du mois d'août.Dans tous les cas,. Dès lors que des informations plus précises seront communiquées par Volition ou Deep Silver, nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour.Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez tout de même vous le procurer, sachez que vous pouvez faire des économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming sur les plateformes suivantes :