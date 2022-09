Sackboy : A big Adventure : Un trailer dévoile la date de sortie de la version PC

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le portage PC dea fait couler de l'encre, ces derniers temps. En effet, après le leak dont a été victime NVIDIA en 2021, la fiche « Steel PC », affichant une image représentant le personnage de Sackboy : A Big Adventure , a été repérée dans la base de données de Steam, il y a quelques jours. Ce qui laissait donc sous-entendre qu'un portage PC du jeu était en cours de développement. C'est désormais (presque) officiel.En effet,. Cette vidéo est apparue sur la Toile, ce jeudi 29 septembre dans la matinée, avant d'être placée en non répertoriée quelques heures plus tard.Ainsi, d'après les informations partagées dans cette nouvelle communication visuelle,, via la plateforme Steam et l'Epic Games Store. Par ailleurs, ce trailer indique que la version PC du titre permettra de bénéficier d'une résolution 4K et d'un framerate élevé (120 images par seconde), entre autres.De ce fait, il y a de fortes chances que Sackboy : A Big Adventure débarque à la fin du mois d'octobre 2022 sur PC. Évidemment, si et dès que de nouvelles informations à ce sujet seront disponibles, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article.