Sackboy : A big adventure pourrait arriver sur PC

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les premières rumeurs sur la question étaient apparues lors d'un leak massif dont avait été victime Nvidia l'année dernière. Nous avions pu alors voir une liste de jeux qui étaient potentiellement amenés à voir le jour sur PC dans les années à venir. Si certaines pistes se sont confirmées ces derniers mois, comme, qui sont bien arrivés sur une autre plateforme, beaucoup d'entre elles n'ont plus donné de nouvelles depuis.Mais dans le cas de. La base de données Steam, SteamDB , recense sous la dénomination « Steel PC » une icône où nous apercevons la tête du protagoniste issu de la franchise Little Big Planet, ce qui sous-entend bien qu'un portage soit dans les tuyaux.Sackboy: A big adventure viendrait donc potentiellement étoffer un peu plus le catalogue de jeux édités par Sony qui se verraient attribuer un portage sur PC, et plus précisément, hors de l'écosystème PlayStation.La liste commence à se remplir petit à petit, en plus des deux jeux précédemment cités, nous pouvons également évoquer le cas deen date. La version Remastered du jeu est sortie le 12 août dernier et l'extension miles Morales est prévue pour l'automne 2022.