Sackboy : A Big Adventure : Les configurations PC

Les configurations PC de Sackboy : A Big Adventure

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit (version 1809)

→ Windows 10 64 Bit (version 1809) Processeur → Intel Core i5-6400 (2,7 GHz) ou AMD FX-6300 (3,5 GHz)

→ Intel Core i5-6400 (2,7 GHz) ou AMD FX-6300 (3,5 GHz) Carte graphique → NVIDIA GTX 660 ou AMD Radeon R7 265

→ NVIDIA GTX 660 ou AMD Radeon R7 265 Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go Stockage → 60 Go d'espace libre

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 64 Bit (version 1809)

→ Windows 10 64 Bit (version 1809) Processeur → Intel Core i7-4770K (3,5 GHz) ou AMD Ryzen 5 1500X (3,5 GHz)

→ Intel Core i7-4770K (3,5 GHz) ou AMD Ryzen 5 1500X (3,5 GHz) Carte graphique → NVIDIA GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

→ NVIDIA GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580 Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go Stockage → 60 Go d'espace libre

Après de nombreuses rumeurs, le portage PC du jeua finalement été officialisé, notamment via un trailer diffusé sur le compte Youtube de PlayStation (à retrouver à la fin de l'article). Ainsi, le titre, développé par Sumo Digital, doit débarquer à la fin du mois d'octobre 2022, sur la plateforme Steam et sur l'Epic Games Store. Celles et ceux qui désirent se plonger dans l'aventure Sackboy : A big Adventure se demandent alorsLes configurations PC requises, détaillées ci-dessous, montrent que pour jouer à, il n'est pas nécessaire de posséder une très très bonne machine. Ainsi, la plupart des joueurs et des joueuses devraient pouvoir faire tourner le soft. Notons qu'il est tout de même préférable d'avoir un bon processeur afin de jouer en recommandé. En revanche, le poids total du jeu se veut tout de même assez conséquent.Notons que, d'après les dernières informations partagées, le portage PC de Sackboy : A Big Adventure devrait proposer une résolution 4K ainsi qu'un framerate élevé (jusqu'à 120 FPS), entre autres. Il sera également possible de parcourir l'aventure en connectant une manette DualSense à son PC, et alors profiter du retour haptique et des gâchettes adaptatives.Pour rappel, Sackboy : A Big Adventure arrive le 27 octobre 2022 sur PC, et plus précisément sur la plateforme Steam et sur l'Epic Games Store.