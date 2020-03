Dévoilé par Ubisoft lors de l'E3 2019, Roller Champions était resté très silencieux depuis. Le studio a partagé de nouvelles informations ce 4 mars, indiquant qu'une alpha fermée allait être lancée, entre autres.

Dates de l'alpha fermée

Les joueurs peuvent créer un athlète personnalisable grâce à une liste de 70 articles comprenant des gants, des rollers, des vêtements et des casques ou coiffures. Une nouvelle arène : La courbure, l'élévation et divers autres éléments du décor ont permis d’améliorer la navigation et le gameplay. Les joueurs pourront également découvrir la plus grande arène du jeu à ce jour, Chichén Itzá.

La courbure, l'élévation et divers autres éléments du décor ont permis d’améliorer la navigation et le gameplay. Les joueurs pourront également découvrir la plus grande arène du jeu à ce jour, Chichén Itzá. De nouveaux mouvements : Les joueurs peuvent tester des mouvements originaux comme le plongeon et le tacle aérien ainsi que de nouvelles manœuvres groupées tel que l’accrochage.

Si vous n'avez jamais entendu parler de Roller Champions , sachez qu'il s'agit d'un jeu on ne peut plus original. Il reprend les codes du Roller Derby, un sport d'équipe et de contact se déroulant sur une piste spéciale dans lequel les participants, équipés de rollers, doivent dans un temps donné dépasser leurs adversaires sans être projetés au sol ou sortir de la piste,. Les joueurs pourront mettre en place des combos pour surprendre leurs adversaires, alors qu'il sera possible de les projeter au sol pour reprendre le ballon ou les empêcher de se jeter sur un coéquipier.Si aucune information n'a été communiquée depuis son officialisation lors de l'E3 2019,, via Uplay. Tous les joueurs peuvent tenter d'avoir accès à cette alpha en s'inscrivant à cette adresse , mais les places sont limitées. Celle-ci aura notamment pour objectif d'avoir un retour des joueurs sur certaines nouveautés qui ont été implantées,ne possède toujours pas de date de sortie, mais il est attendu en 2020 sur PC, PS4, Xbox One, et aussi sur Nintendo Switch et mobiles, en. Nous ne savons cependant pas si le jeu sortira en même temps sur toutes les plateformes. Pour l'occasion, une nouvelle bande-annonce a été publiée.