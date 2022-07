Roller Champions déjà abandonné par Ubisoft ?

Déjà la fin pour Roller Champions ?

Annoncé en 2019 et reporté à de multiples reprises,. Si son lancement n'a pas été parfait, notamment à cause de nombreux problèmes de serveurs, une multitude de curieux ont tout de même tenté l'expérience dans les jours qui ont suivi, puisque sur le papier,Malheureusement, et malgré un départ assez encourageant,, seule indication disponible et mesurable, même si la partie persévérante de la communauté montre son mécontentement (notamment du matchmaking) sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit,Selon ses informations, souvent fiables,, qui devrait arriver d'ici à la fin de l'année (la saison 1 s'est lancée fin juin). Qui dit fin de soutien, dit annulation et donc impossibilité de jouer, évidemment.Après l'abandon d'Hyper Scape, le battle royale vertical, et l'annulation de Ghost Recon Frontline , ce serait donc un nouvel échec pour l'éditeur français, qui semble avoir du mal à sortir des sentiers battus et ses productions habituelles. Espérons que le futur soit plus joyeux pour Ubisoft, notamment avec Skull & Bones Avatar: Frontiers of Pandora et ses jeux free-to-play tels que XDefiant et The Division Heartland En attendant, rappelons que